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  4. 22 Temmuz 2020 22:12

8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

İstanbul Büyükçekmece’de gerçekleşen olayda cani koca, iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü.

8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
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Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Piroğlu Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ü.Ö. isimli şahıs, dün akşam saatlerinde kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu.

8 YILLIK EŞİNİ UYKUSUNDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Ö. eşini uykusunda boğarak öldürdü. Olayın ardından Ü.Ö., bacanağını arayarak olayı anlattı. Kan donduran olayı duyan bacanağı ise durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDI
Bacanağının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Bahar Ö.’ye müdahale etmeye çalıştı. Yapılan çalışmanın ardından sağlık ekipleri Bahar Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cani koca Ü.Ö. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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