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  4. 07 Haziran 2017 23:32

83 yaşında fuhuş sanığı oldu !

Zonguldak'ta "fuhuşa yer temin etmek" suçundan tutuksuz yargılanan 83 yaşındaki kişi 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

83 yaşında fuhuş sanığı oldu !
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Zonguldak'ta 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen 83 yaşındaki İsmail K., Yargıtay'ın kararı onaması ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail K., polisin 2 yıl önce yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındı. Soruşturma sonunda 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada diğer sanıklarla birlikte tutuksuz yargılanan İsmail K., 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, mahkemenin kararını onayınca İsmail K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İsmail K., polis tarafından bugün evinde gözaltına alındı. Adliyeye götürülen İsmail K., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

sanık , yaşlı adam , fuhuş