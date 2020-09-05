83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırı rezaleti!

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Karakuyu Mahallesi’nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 83 yaşındaki H.G. evinin bahçesinde cinsel saldırıya uğradı. Aynı köyde ikamet eden A.G. isimli şahsın saldırısına uğrayan yaşlı kadının çığlık sesleri üzerine gelini olay yerine gitti. Yaşlı kadının gelinini karşısında gören zanlı olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine cinsel saldırı şüphelisi A.G.’nin yakalanması için Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yeri tespit edilen A.G.’yi gözaltına almak isteyen jandarma ekipleri şüphelinin taşlı saldırısına uğradı. Bir jandarmayı başından yaralayan A.G. jandarma araçlarına da zarar verdi.

Köye sevk edilen takviye ekiplerin yaptığı çalışma ile şüpheli A.G. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan yaşlı kadın H.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.