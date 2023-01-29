86 yaşında eşini ve oğlunu katletmekten tutuklandı

Eskişehir'de 86 yaşındaki emekli uzman jandarma eşini ve oğlunu öldürmekten tutuklandı.

Eskişehir'de tabancasıyla evli olduğu F.A.’ı (84), Bilecik’te ise iki çocuğundan biri olan E.A.’ı öldüren, diğer oğlu O.A.’ı da ağır yaralayan 86 yaşındaki emekli uzman jandarma M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde, önce F.A.'ı, ardından da gittiği Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu E.A.’ı tabancayla vurarak öldüren emekli uzman jandarma M.A., diğer oğlu O.A.’ı da telefon ederek E.A.’ın eve çağırdı. Girişte bekleyen M.A., birlikte apartmana girdiği oğlu O.A.’ı da vurup ağır yaraladı. Apartmandan çıkan M.A., yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Bozüyük Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen M.A., ifadesi için Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. M.A., oğlundan önce İnönü ilçesindeki evlerinde eşini öldürdüğünü de itiraf etti. Bunun üzerine bilgi verilen İnönü Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittiği evde F.A.’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Fatma ve oğlu E.A.’ın cenazeleri savcılık incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. O.A. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

“‘KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİME ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRÜRÜM’ DEDİM”

M.A., savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. M.A., “eşe ve alt soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Adliyeden polis ekipleri arasında çıkarılan M.A., Bilecik Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden M.A.'ın, “Yaklaşık 10 yıldır çocuklarım anneleriyle ayrılmamı istiyordu. Bu konuda da annelerine sürekli laf ederek baskı kuruyorlardı. Eşim son dönemde arada kaldığı için bana ‘İkimiz de intihar edip kurtulalım’ dedi hatta ‘Ölürken canım acımasın’ demişti. Ben de olay günü bu konuda tartıştım. İntihardan vazgeçtik, 'Kendimi öldüreceğime çocuklarımı öldürürüm' dedim. Eşim mutfakta bulaşık yıkarken kafasından ateş ederek öldürdüm. Evden çıktıktan sonra Bozüyük’e geldim. Oğlum Erol’un oturduğu evin anahtarı bende de vardı. Zaman zaman gidip kalırdım. İçeri girdiğimde hemen tabancamı çıkardım ve oğlumu öldürdüm. Daha sonra da diğer oğlum Osman’ı aradım eve çağırdım. O da geldiğinde apartman girişinde onu da tabancayla vurdum” dediği öğrenildi.

ANNE VE OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ; AĞIR YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden F.A. ve oğlu E.A. otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından anne ve oğlunun cenazeleri memleketleri olan İnönü ilçesi Erenköy Mahallesi'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaşları mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye ailenin komşuları ve çok sayıda mahalleli katıldı.

M.A.’ın tabancayla vurup yaraladığı O.A.’ın sağlık durumunun ise kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.