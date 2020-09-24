89 yaşında Covid-19’u yendi

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Malatya’nın Darende ilçesinde rahatsızlanan Hacı Güven'e (89), Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi konuldu. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde 14 gün tedavi gören hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi. Evine giden yaşlı adamın durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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