9 DEAŞ'lıya tutuklama

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Çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğundan şüphelenilen şahıslara yönelik yapılan çalışmaların sonucunda Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
18 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen M.Ç, T.G, M.Y, H.A, M.B, H.İ.A, O.B, M.K, A.T, A.T, M.D, M.H, O.C, M.N.A, M.A.M, A.M.E, A.E.A, M.K isimli şahıslar gözaltına alındı.
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