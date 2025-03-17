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9 gündür aranıyordu, boş arazide ölü bulundu

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İstanbul Esenyurt'ta 8 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Ş.S.'nin cansız bedeni Arnavutköy'de boş arazide bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta oturan Ş.S.'den haber alamayan yakınları 8 Mart'ta polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri arama çalışmaları başlattı. S. ile aynı yerde kalan arkadaşı M.E.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri arama çalışmalarını genişletti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda S.'nin cansız bedenini Arnavutköy'de boş arazide buldu. Olayla ilgili şüpheli Ş.E. ve S.'nin arkadaşı M.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

 

DHA

Etiketler esenyurt kayıp ceset
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