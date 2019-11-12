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  4. 12 Kasım 2019 10:20

9 yaşındaki çocuğa ormanda taciz iddiası

İstanbul'un Pendik ilçesinde 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun kimliği belirsiz kişinin cinsel tacizine uğradığı iddia edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul Pendik'te 9 yaşındaki çocuklarının tacize uğradığı iddiasıyla polise başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir kişi, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü.

Şüphelinin boynuna kolunu doladığı çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Şikayet üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde de şüpheli ile çocuk birlikte görünüyor.

İHA

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cinsel istismar , pendik
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