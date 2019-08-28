9 yaşındaki çocuğa uygunsuz video gönderen sapık tutuklandı

Yalova'da T.Ö. (9) adlı kız çocuğuna sosyal paylaşım sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar gönderen Turan Ö. (46), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Turan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yalova'da yaşayan Turan Ö., T.Ö. adlı kız çocuğuna, sosyal paylaşım sitesinden arkadaşlık isteği yolladı. T.Ö., arkadaşlık isteğini kabul ettiği Turan Ö. ile internetten sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra T.Ö.'ye cinsel içerikli yazılar yazmaya başlayan Turan Ö., kendisine ait uygunsuz videolar da gönderdi. T.Ö., durumu annesi S.Ö. ve babası Ö.Ö.'ye anlattı. Anne S.Ö.,Turan Ö.'ye sosyal paylaşım sitesinden ulaşıp, hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Turan Ö., bu kez de cinsel içerikli görüntüleri S.Ö.'ye gönderdi. Bunun üzerine aile, polise giderek, Turan Ö.'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Turan Ö., Çınarcık ilçesindeki evinde gece saatlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Turan Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Turan Ö.'nün, daha önce 'cinsel istismar' suçundan poliste kaydının bulunduğu belirtildi