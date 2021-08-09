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  4. 9 yaşındaki çocuğu taciz eden sığınmacı tutuklandı

9 yaşındaki çocuğu taciz eden sığınmacı tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli, ''çocuğa cinsel taciz'' suçundan tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, küçük yaştaki çocuğa karşı gerçekleştirilen istismar iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli A.M.'nin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Şüphelinin savunmasının alınmasının ardından cinsel istismar suçundan tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiği ve tutuklanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Dün saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yabancı uyruklu A.M. adlı kişinin, küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarı yapılırken, güvenlik güçleri konuyla ilgili çalışma başlatmış, gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

AA

Etiketler bağcılar taciz çocuk
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