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9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille kamyon çarpıştı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi 615. Sokak'tan Ayvacık yolu istikametine seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki kamyon, bir düğün salonunun otoparkından kontrolsüz olarak çıkan 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobile çarptı.

Kazada otomobili kullanan çocuk ile araçta bulunan O.A. (35), E.A. (7), D.A. (35) ve B.A. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan otomobili kullanan çocuk ile O.A. ve E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA

Etiketler kaza Çocuk çocuk sürücü yaralı samsun
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