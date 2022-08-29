9 yaşındaki çocuk maganda kurbanı

Ankara'nın Mamak ilçesinde ailesiyle düğüne giden 9 yaşındaki Emirhan B., havaya ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Mamak'ın Küçük Kayaş Mahallesi'nde oturan B. ailesi, akrabalarının Kıbrıs köyündeki düğününe katıldı. Kıbrıs Köyü Caddesi'ndeki düğünde kutlama için havaya silahlar ateşlendi. O.T.'nin tabancasından çıkan mermi, düğün alanında bulunan Emirhan B.'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Emirhan, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Emirhan B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan O.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2022 tarihinde düğün alanında O.T. isimli şahıs ruhsatsız tabancası ile havaya ateş ederek E.B. isimli çocuğun ağır yaralanmasına sebep olmuştur. E.B. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şüpheli O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

DHA