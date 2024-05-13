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9 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Altıntaş merkez Hürriyet Mahallesi Çiğdem Sokak'ta 2 katlı evin birinci katında yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yüzünde ve vücudunda oluşan yanıklarla ağır yaralanan B.K. (9), Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Küçük kız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı 8 aylık E.K. ve 6 yaşındaki F.K. da ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler yangın Kütahya Çocuk hayatını kaybetti
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