90 şehidin katiliydi... Öldürüldü !

Diyarbakır’da güvenlik güçleri, terör örgütü yöneticilerinin toplantısına baskın düzenledi. Operasyonda öldürülenler arasında, 6 saldırının talimatını verdiği belirlenen PKK’nın sözde özel kuvvetler Türkiye sorumlusu ‘Baran’ kod adlı Mehmet Doğan da var



İstihbarat Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinesinde, İstihbarat ve Jandarma Özel Kuvvetler ekipleri, Diyarbakır’da terör örgütü yöneticilerinin eski bir binada yapacakları toplantıya baskın düzenledi. Operasyonda 90 kişinin şehit olduğu, 285 kişinin de yaralandığı 6 saldırının talimatını veren PKK’nın sözde özel kuvvetler Türkiye sorumlusu Mehmet Doğan’ın yanı sıra PKK’nın mali işler ve halkla ilişkiler sorumluları öldürüldü.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre istihbarat çalışmalarında, PKK’nın sözde özel kuvvetler Amed sorumlusu Baran kod adlı Mehmet Doğan, sözde Amed mali işler sorumlusu Hakan Kızıl ve sözde Diyarbakır bölge sorumlusu Hakan Üzüncü’nün Lice Kerpiçören Köyü yakınlarında eski bir binada 28 Haziran’ı 29 Haziran’a bağlayan gece toplantı yapacakları belirlendi. İstihbarat Daire Başkanlığı öncülüğünde hazırlıklara başlayan Diyarbakır İstihbarat ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, binaya baskın düzenledi. Silahlı İHA ’ların da kullanıldığı operasyonda, Hakan Kızıl, Hakan Üzüncü ve sözde özel kuvvet elemanlarından Şakir Özaydınlı öldürüldü.

90 ŞEHİDİN SORUMLUSU

Söz konusu toplantıda olan ancak güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon sonrası kaçan Baran kod adlı Mehmet Doğan’ın Kutlu Köyü’nde saklandığı belirlendi. Bölgeye 30 Haziran gecesi düzenlenen ikinci operasyonda çıkan çatışmada terörist Doğan da öldürüldü. 3’ü üst düzey sorumlu 4 teröristin öldürülmesiyle PKK’ya büyük darbe vurulduğu bildirildi. Mehmet Doğan’ın 90 kişinin şehit olduğu 6 bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.

İşte o eylemler:

- 10 Ağustos 2015: Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi’ne bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3’ü polis 10 kişi yaralandı.

- 17 Şubat 2016 : Ankara Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 29 kişi şehit oldu, 61 kişi yaralandı.

- 12 Mayıs 2016: İstanbul Sancaktepe’de askeri servis aracına bombalı araçla düzenlenen saldırıda 5’i asker 8 kişi yaralandı.

- 25 Ekim 2016: Antalya Sanayi Odası otoparkında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi yaralandı.

- 10 Aralık 2016: Beşiktaş’taki Vodafone Stadyumu yakınlarında bomba yüklü 2 araçla polis aracına yönelik düzenlenen saldırılarda çoğunluğu polis 46 kişi şehit oldu, 148 kişi yaralandı.

- 17 Aralık 2016: Kayseri’de bomba yüklü araçla askerleri taşıyan halk otobüsüne yapılan saldırıda, 15 asker şehit oldu, 48 asker yaralandı.