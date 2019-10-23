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  4. 23 Ekim 2019 09:27

94 yaşındaki yaşlı kadını öz evlatları gece yarısı sokağa attı!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çocukları tarafından sokağa atıldığı iddia edilen 94 yaşındaki kadına belediye ekipleri sahip çıktı. Yaşlı kadın otele yerleştirilerek ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı.

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Olay, Turgutlu ilçesi Acarlar Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana geldi.

Çocukları tarafından istenmediği ve sokağa atıldığı iddia edilen 94 yaşındaki Ayşe Bayram isimli kadının durumundan belediye ekiplerinin haberi oldu.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın talimatıyla Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu sokakta bir sandalye üzerinde oturan yaşlı kadın ile ilgilendi.

KOMŞULARI ÇOCUKLARI İSTEMEDİĞİ İÇİN SOKAKTA KALDIĞINI SÖYLEDİ

Ayşe Bayram'ın komşuları ise yaşlı kadının çocukları tarafından istenmediğini ve bu nedenle sokakta kaldığını iddia etti. Geçici olarak bir otele yerleştirilen yaşlı kadının ailesine ulaşmak çalışma başlatıldı.

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