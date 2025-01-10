96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davasında karar çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi F Blok davasında tutuklu bir sanığın tahliyesine, tutuksuz bir sanığın ise tutuklanmasına karar verildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi F Blok'un yıkılmasıyla ilgili sitenin kurucusu tutuksuz T.T., F bloku yapan Çetin Konut Yapı Kooperatif Başkanı tutuklu Ç.K., tutuksuz sanıklar A.D. (52), A.Ö. (63), B.E. (49), M.K. (61), M.T. (56) ve T.K.'nin (61), ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralama neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; Ç.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz T.T. ise başka dosyadan tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu Sanık Ç.K.'nin tahliyesine, tutuksuz T.T.'nın ise tutuklanmasına karar verip davayı erteledi.

DHA