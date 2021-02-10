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  4. 10 Şubat 2021 19:08

98 yaşındaki kadın koronavirüsü yenip taburcu oldu

Muğla'da kronik rahatsızlıklarına rağmen yakalandığı koronavirüsü yenen 95 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek taburcu oldu.

98 yaşındaki kadın koronavirüsü yenip taburcu oldu
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Muğla'da kronik rahatsızlıklarına rağmen yakalandığı koronavirüsü yenen Behiye Türker (98) taburcu oldu.Öksürük ve halsizlik şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Behiye Türkler'in Covid-19 testi pozitif çıktı. 6 çocuk ve 8 torun sahibi Türkler, hastaneye yatırıldı. 10 günü yoğun bakımda 17 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan Türker, taburcu oldu.Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şahin, "Behiye Türker gibi bir çınarımızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemizde geçirdiği 17 günlük süreçte kendisi hepimize bir moral kaynağı oldu. Şimdi evinde yakınları tarafından özenle bakılıyor" dedi.

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