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  4. 11 Mayıs 2017 09:41

9'uncu kattan atlayarak intihar etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 32 yaşındaki Nurcan Ç. intihar etti.

9'uncu kattan atlayarak intihar etti
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İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 32 yaşındaki Nurcan Ç. 9'uncu kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 46/26 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Nurcan Ç. 10 katlı apartmanın 9'uncu katındaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Nurcan Ç.'yi kanlar içinde gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Nurcan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin evde yaptığı araştırmada herhangi bir intihar notuna rastlanılmadı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

intihar , balkon , izmir , karabağlar