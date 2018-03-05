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  4. 05 Mart 2018 15:54

ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı

Samsun'da, ABD'nin Ankara Büyükelçiği'ne saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 DEAŞ'lı yakalandı.

ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı
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Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT'in birlikte yürüttüğü çalışma sonucu Samsun-Ankara karayolunda uygulama noktasında durdurulan bir otobüste Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al-D. ile Fernas Hüseyin A. gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edilen Iraklı Omar Shıbab Ahmed Al D. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B'yi de merkez İlkadım ilçesindeki kaldıkları yerde gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli dijital verilere de el konuldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine eylem hazırlığına ilişkin çalışmalar üzerine yürütüldüğü belirtilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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AA

mit , deaş , emniyet , abd
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