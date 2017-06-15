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  4. 15 Haziran 2017 16:55

ABD İstanbul Konsolosluğu yakınında bomba paniği

ABD İstanbul Konsolosluğu'nun yakınında "üzerimde patlayıcı var" diyen bir kişi polisi harekete geçirdi.

ABD İstanbul Konsolosluğu yakınında bomba paniği
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ABD İstanbul Konsolosluğu'nun yakınında, çevresindekileri "üzerimde patlayıcı var" diye tehdit eden bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri sevk edildi. Ortadoğu ülkesi vatandaşı olduğu bildirilen bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İstinye'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun yakınında, çevresindekileri "üzerimde patlayıcı var" diye tehdit eden bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Saat 16.15 sıralarında yapılan ihbardan kısa süre sonra olay yerine ilk polis ekibi ulaştı. Konsolosluk önünde durumun normal olduğunu bildiren polisler şüpheli bir kişiyi inceledi. Bir Ortadoğu ülkesi vatandaşı olduğu belirtilen şüpheli ilk incelemenin ardından gözaltına alınd

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