Aç kalan kurt sürüsü köyü bastı... Mahalleliyi tedirgin eden anlar kamerada!

Çorum'da Tutluca köyü, gece saatlerinde davetsiz misafirleri ağırladı. Doğada yiyecek bulamayan bir kurt sürüsü, aç kalınca köy merkezine kadar indi. Sokak aydınlatmalarının altında yiyecek arayan kurtları fark eden bir vatandaş, o korku dolu anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Olay, Alaca ilçesi Tutluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğada yiyecek bulamayıp aç kaldığı tahmin edilen kurtlar, köyün içine kadar indi. Köyün sokaklarında yiyecek arayan kurtları fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, sokak aydınlatmasının altında bir süre yürüyen kurtların daha sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor. İHA