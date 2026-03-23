  4. Aç kalan kurt çetesi köyü bastı... Mahalleliyi tedirgin eden anlar kamerada!

Aç kalan kurt sürüsü köyü bastı... Mahalleliyi tedirgin eden anlar kamerada!

Çorum'da Tutluca köyü, gece saatlerinde davetsiz misafirleri ağırladı. Doğada yiyecek bulamayan bir kurt sürüsü, aç kalınca köy merkezine kadar indi. Sokak aydınlatmalarının altında yiyecek arayan kurtları fark eden bir vatandaş, o korku dolu anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Olay, Alaca ilçesi Tutluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğada yiyecek bulamayıp aç kaldığı tahmin edilen kurtlar, köyün içine kadar indi.

Köyün sokaklarında yiyecek arayan kurtları fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, sokak aydınlatmasının altında bir süre yürüyen kurtların daha sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

İHA

Emekliye Mart ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Emekliye Mart ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Anne oğula dehşeti yaşattılar! ''Küfür etmeyin'' diyen anne oğula meydan dayağı kamerada
Anne oğula dehşeti yaşattılar! ''Küfür etmeyin'' diyen anne oğula meydan dayağı kamerada
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü
Güzelliğiyle mankenlere rakip olan sahnelerin güzel isminin yeni imajı olay oldu
Güzelliğiyle mankenlere rakip olan sahnelerin güzel isminin yeni imajı olay oldu
İslam Memiş’ten altın ve gümüş için yeni uyarılar... Düşüş sürecek mi, şimdi alım zamanı mı ?
İslam Memiş’ten altın ve gümüş için yeni uyarılar... Düşüş sürecek mi, şimdi alım zamanı mı ?
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra itiraf
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra itiraf
Yeliz Yeşilmen’in kızı Asya artık annesini gölgede bırakan bir genç kız oldu
Yeliz Yeşilmen’in kızı Asya artık annesini gölgede bırakan bir genç kız oldu
İstanbul'da Fatih’te patlama sonrası 2 bina çöktü: 10 kişi kurtarıldı
İstanbul'da Fatih’te patlama sonrası 2 bina çöktü: 10 kişi kurtarıldı
Survivor'daki düello gecesinde sürpriz son... Kimse adaya veda etmedi! Survivor'daki düello gecesinde sürpriz son... Kimse adaya veda etmedi! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda... Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda... Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında A Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı A Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı Erzurum'da peş peşe iki deprem birden! Erzurum'da peş peşe iki deprem birden! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu! Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı... Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı... Apartmanda skandal görüntü: Yemek getiren kuryenin yaptıkları mide bulandırdı Apartmanda skandal görüntü: Yemek getiren kuryenin yaptıkları mide bulandırdı Barınak mı, vahşet yuvası mı ? Belediye barınağında infial yaratan skandal görüntüler! Barınak mı, vahşet yuvası mı ? Belediye barınağında infial yaratan skandal görüntüler! Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak!
Dolapta yakalanan hırsızdan polise ''pes'' dedirten tepki! Dolapta yakalanan hırsızdan polise ''pes'' dedirten tepki! 39 yaşında halı sahada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi 39 yaşında halı sahada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu Havaalanı yolunda 2 otomobilin alev topuna döndüğü korkunç kazada bir mucize yaşandı... Havaalanı yolunda 2 otomobilin alev topuna döndüğü korkunç kazada bir mucize yaşandı... Havalimanında feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Havalimanında feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı! Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı! Melis Sezen İspanya tatilinde diplomasiye de giriş yaptı: İspanya kaçamağında sürpriz ziyaret Melis Sezen İspanya tatilinde diplomasiye de giriş yaptı: İspanya kaçamağında sürpriz ziyaret İki ilimizde okullar tatil edildi! Ara tatil 1 gün daha uzadı İki ilimizde okullar tatil edildi! Ara tatil 1 gün daha uzadı