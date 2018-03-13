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  4. 13 Mart 2018 16:30

Acı haber Diyarbakır'dan geldi: 2 askerimiz şehit

Diyarbakır'da yapılan operasyonda girilen çatışma sonucu 2 askerimiz şehit oldu.

Acı haber Diyarbakır'dan geldi: 2 askerimiz şehit
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Diyarbakır'dan acı haber geldi. Dicle İlçesi'nde çıkan çatışma sonucu iki asker şehit oldu.

5 ASKER DE YARALI

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde çıkan çatışma sonucu 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi. (DHA)

Dün Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirilmişti. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada da 1 uzman çavuş şehit olmuştu.

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