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  4. Acı haber Hatay'dan geldi: 1 şehit!

Acı haber Hatay'dan geldi: 1 şehit!

Acı haber Hatay'dan geldi: 1 şehit!

Hatay Valiliği, Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Korkunç kaza, saat 18.00 sıralarında ilçenin çıkışında yer alan Dervişpaşa Mahallesi Dervişpaşa Bulvarı’ndaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan, görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

 HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Meslektaşlarının durumu telsiz ile bildirmesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı polis memuru, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLECEK

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Davut Kaplan’ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine götürüleceği belirtildi.

Etiketler şehit polis kaza trafik kazası
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