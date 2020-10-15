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  4. 15 Ekim 2020 20:28

Acı haber Hatay'dan geldi! Bir evladımız daha şehit düştü

Hatay, İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığı'nda vatani vazifesini yapan bir er rahatsızlanarak şehit düştü.

Acı haber Hatay'dan geldi! Bir evladımız daha şehit düştü
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MSB'den yapılan açıklamada, "Hatay / İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

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