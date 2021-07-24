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Acı haber: Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Acı haber: Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Adıyaman'da Mustafa K. isimli genç serinlemek için girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman merkez Kızılcapınar köyü bölgesinde meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Mustafa K.(18) isimli genç bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri bir süre sonra Mustafa K.'nın cansız bedenine ulaştı. Mustafa K.'nıncenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler baraj baraj gölü boğulma
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