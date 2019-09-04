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  4. 04 Eylül 2019 12:35

Acı haberi alınca yıkıldı

Adana'da, sözleşmeli er olarak görev yaptığı Suriye'den dönüp, fabrikada işe giren 26 yaşındaki Hüseyin Şimşek, motosikletiyle TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gencin halası sinir krizi geçirdi.

Acı haberi alınca yıkıldı
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Sözleşmeli er olarak Suriye’de görev yapan Hüseyin Şimşek, 7 ay önce memleketi Adana’ya döndü. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Şimşek, sabah 08.00’de 01 F 074 plakalı motosikletiyle işe gitmek için yola çıktı. Ancak fabrika yakınlarındaki bir kavşakta, motosikletiyle Hamdi Sarıoğlu yönetimindeki TIR’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Şimşek’in halası Elif Uğur, "Orada yatmak sana yakışmıyor yiğidim. Askerde ölmedi, burada öldü" diyerek, ağıt yaktı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şimşek’in cesedi morga götürüldü.

DHA-İHA

adana , kaza
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