Acı haberi öğrenince fenalaştı ! Kahreden anlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dün denizde boğulan Halil (16) ve Burhan İmen (15) kardeşlerin babası gezme bahanesiyle çağırıldığı Antalya'da acı haberi morgda öğrenince fenalaştı. Cenaze aracına yüklenen 2 kardeşin birlikteki son yolculuğu sırasında, yol kenarında bekleyen baba ağıtlar eşliğinde aracın peşinden koştu ve son kez çocuklarını görmek istedi. Acılı baba, yakınları tarafından zorla ikna edilerek sakinleştirildi. İmen kardeşlerin cenazelerinin Batman'da toprağa verileceği belirtildi.



Olay, dün öğle saatlerinde, Alanya'nın Payallar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Yüzme bilmediği belirtilen Halil ve kardeşi Burhan İmen, denize girdi. İki kardeş, bir süre sığ bölümde durduktan sonra derine doğru ilerledi. Bu sırada kardeşlerden biri, suda çırpınırken, diğeri de onu kurtarmak için yanına gitti. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan kardeşler, gözden kayboldu. Gençlerin durumunu gören sahildekiler, denize atlayarak, önce Halil İmen'i sudan çıkardı. Burhan İmen'e ise ulaşılamadı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen'i ambulansla özel hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Halil İmen, kurtarılamadı. Kaybolan Burhan İmen'in bulunması için ise olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen'in de cansız bedenine ulaşıldı. İki kardeşin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ACI HABERİ MORG ÖNÜNDE ÖĞRENDİ

Dün denizde boğulan Halil İmen ile ağabeyi Burhan İmen'in Denizli'deki babasına yakınları acı haberi veremedi. Bunun üzerine ailenin yakınları baba Mehmet İmen'den gezme bahanesiyle Antalya'ya gelmesini istedi.

Antalya'ya gelen İmen'i yakınları çocuklarının cesetlerinin bulunduğu adli tıp morgu önüne götürdü. Burada baba İmen'e iki kardeşin denizde boğulduğu haberi verildi.

Acı haberi öğrenince fenalık geçiren babayı yakınları teselli etmeye çalıştı.

CENAZE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU

Bir süre sonra sakinleşen baba, cenazenin alındığı yere de yaklaştırılmadı. Cenaze aracına yüklenen 2 kardeşin birlikteki son yolculuğunda, yol kenarında bekleyen baba ağıtlar eşliğinde aracın peşinden koştu ve son kez çocuklarını görmek istedi. Cenazedeki yetkililerin ve yakınları tarafından 'daha sonra gösterilecek' denilerek ikna edilen baba, araca bindirilerek cenazeyi takip etti.