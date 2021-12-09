Acı haberler peş peşe geldi: 4 şehit!

Türkiye bugün peş peşe gelen şehit haberleriyle sarsıldı. Önce Suriye'den ardından da Irak'ın kuzeyinden gelen haberler yüreğimize ateş gibi düştü. Suriye'de yaralanıp hastaneye kaldırılan bir evladımız ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütün düzenlediği saldırıda 3 evladımız şehit düştü.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arazide kayarak düşen ve ağır yaralanan Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın acı haberinin gelmesinden sadece bir kaç dakika sonra Türkiye Kuzey Irak'tan gelen acı haberle sarsıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 evladımızın şehit düştüğü saldırı sonrasında düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB'nin açıklamasında bölgede operasyonların sürdüğüne dikkat çekildi ve "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

SURİYE'DE YARALANDI, HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı. Şehidin Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli 1 kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT ATEŞİ KIRIKKALE'YE DÜŞTÜ

Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Kırıkkale'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Zarife ve babası Murat Ceylan, büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşı döktü. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için akın etti. 1,5 yıllık nişanlı olduğu öğrenilen Emre Ceylan, yarın öğle vakti Nur Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.