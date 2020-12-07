  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Aralık 2020 17:39

Acı olay! 2 yaşındaki Bahar hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, sokakta oynayan 2 yaşındaki Bahar Çelik, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Acı olay! 2 yaşındaki Bahar hayatını kaybetti
A+ A-

Olay, öğle saatlerinde kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Bahar Çelik'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.Ç. yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan Bahar, durumu gören yakınları tarafından götürüldüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü İ.Ç.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kamyon , kaza , ölüm , bahar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM