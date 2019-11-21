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  4. 21 Kasım 2019 07:25

Acı olay evden kötü koku yayılınca ortaya çıktı

Adana'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Ağkurt, evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip eve giren komşuları tarafından ölü bulundu.

Acı olay evden kötü koku yayılınca ortaya çıktı
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Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78156 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartmanı saran kötü kokunun kaynağını arayan bina sakinleri, kokunun yalnız yaşayan Mustafa Ağkurt'un evinden geldiğini belirledi. Zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.



Polis ekibi ve apartman sakinleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ağkurt'un çürümeye başlayan cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen Ağkurt'un cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından özel kıyafetli itfaiye ekibi tarafından evden çıkartılarak, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ağkurt'un ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. 

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



DHA

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