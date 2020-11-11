Acı tesadüf! Kazaya yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı kara yolu Yamaçoba mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Kadir K. (25) idaresindeki araç hatalı sollama yaparak tam tersi istikamette seyreden Hakan D. kontrolündeki TIR ile karşı karşıya geldi. Kafa kafaya çarpışmamak için ani manevra yapan iki araç da menzefe doğru sürüklenirken TIR, kontrolünü kaybeden aracı altına alarak on metre kadar sürükledi. Feci kaza sonucu otomobil sürücüsü Kadir K., araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

YARDIM ETMEK İÇİN DURAN GENÇLER HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Kazadan kısa bir süre sonra tesadüfen olay yerinden başka bir araç ile geçen 3-4 kişilik genç bir grup ise yardım amacıyla kaza yerinde durdu. Aracı tanıyan gençler, ölenin de arkadaşları Kadir K.'nın olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Ölen arkadaşlarının cenazesinin önünde birbirlerine sarılan gençler, gözyaşı döktü.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Feci olayın ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.