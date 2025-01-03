''Açık giyiniyorsun'' deyip defalarca bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartıştığı ablasını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi. F.F.(23) ablası T.F.(27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Yere yığılan kadın ağır yaralandı. Saldırgan kardeş ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti. Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. T.F. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Saldırgan kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA