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  4. 06 Ağustos 2018 13:50

Açıklama az önce geldi; o hain öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklama az önce geldi; o hain öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli-Ovacık'ta etkisiz hale getirilen teröristin TİKKO Bölge Sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu tespit edildiğini açıkladı.
 
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, söz konusu operasyonda gri listede bulunan "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali'nin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 DENİZ DOĞAN DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Tunceli-Ovacık'ta etkisiz hale getirilen teröristin TİKKO Bölge Sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu tespit edildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin de Turuncu Listede yer alan ;TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO Bölge Sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildiği kaydedildi. 

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