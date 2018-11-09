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  4. 09 Kasım 2018 09:56

Acil servis önünde akıl almaz olay

İstanbul'daki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ambulans alanına park etmek isteyen bir kişi, tartıştığı sağlık çalışanını bıçakladı.

Acil servis önünde akıl almaz olay
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Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Onkoloji bölümünün önüne gelen bir kişi, aracını ambulans için ayrılan alana park etmek istedi.


Ambulans şoförü Serkan Taşdelen sürücüye aracını bu alana park etmesinin yasak olduğunu söyledi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi sağlık çalışanını sırtından ve kalçasında bıçakladı.

Saldırgan hemen olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralanan sağlık çalışanı hemen yine aynı hastanenin acil bölümüne kaldırıldı. 112 çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.


 

 

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