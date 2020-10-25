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  4. 25 Ekim 2020 22:34

Acil serviste doktora saldırı!

Kahramanmaraş’ta hastanede doktoru darp eden 22 yaşındaki genç kız ile annesi gözaltına alındı.

Acil serviste doktora saldırı!
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22 yaşındaki S.K., annesiyle 23 Ekim akşamında Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası’nın acil servisine gitti.

S.K., doktor Merve Albayrak’a iğne yaptırmak istediğini söyledi. Albayrak ise iğneyi yapabileceklerini ancak ciddi yan etkileri olduğunu belirterek S.K.’yı uzman doktora yönlendirdi.

DHA’nın haberinde yer alan iddiaya göre 42 yaşındaki anne M.K., yan etkilerinden dolayı kızının iğneyi yaptırmaktan vazgeçebileceğini söyleyerek tepki gösterdi. Doktora saldıran S.K., Albayrak’ın odasını da dağıttı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.K. ve M.K.’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Doktor Merve Albayrak ise aldığı darp raporuyla karakola giderek şikayetçi oldu.

 

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