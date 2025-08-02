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Adana Demirspor'un kalecisinin babası öldürüldü!

Adana Demirspor'un kalecisinin babası öldürüldü!
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Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in kuyumcu olan babası dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Demirspor'un kalecisi Murat Eser'in babası kuyumcu Abdurrahman Eser'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Abdurrahman Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana Demirspor'dan taziye mesajı

Öte yandan, Adana Demirspor kulübü de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak, "Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

İHA

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Etiketler kaleci Adana Demirspor murat uğur eser kuyumcu
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