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Adana'da 12 madenci karda mahsur kaldı

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Adana’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole düşen minibüste 12 maden işçisi mahsur kaldı.

Adana'nın Feke ilçesinde sabah başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Maden ocağında çalışan 12 işçi de sabah saatlerinde çalıştıkları maden ocağından minibüs ile eve gitmek üzere yola çıktı.

Şahmuratlı Yedigöz Yaylası Bel mevkiine geldiklerinde minibüs aşırı kar yağışı nedeniyle şarampole düştü. 12 maden işçisi karda mahsur kaldı. Bu anları saniye saniye çeken işçiler kurtarılmayı beklediklerini ifade etti.

Madenci Halil İbrahim Beyaz Gül, "Çok yoğun kar yağışı var. Karayolları ekiplerini aradık ve çözüm alamadık. Çok soğuk donuyoruz buradan kurtarılmayı bekliyoruz” dedi.

İHA

Etiketler adana madenci karda mahsur kaldılar
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