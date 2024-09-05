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Adana'da 14 yaşındaki genç sporcu hayatını kaybetti

Adana'da 14 yaşındaki genç sporcu hayatını kaybetti
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Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki sporcu öldü, babası ve ablası yaralanırken Adana Adli Tıp Kurumuna giden anne Taybet D. gözyaşlarına boğuldu.

Ahmet D.'ın (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde araçtaki 14 yaşındaki atlet Yağmur D.'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan babası Ahmet ve ablası Hazal Afşin D. (20) ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kızının cenazesini almak için Adana Adli Tıp Kurumuna giden anne Taybet D. (44), gazetecilere, üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Yağmur'un sporu çok sevdiğini, cirit atma branşında yerel ve ulusal başarılarının olduğunu belirten D., "Kızım bu yıl spor lisesine başlayacaktı. Çok hayalleri vardı ama yarım kaldı. Allah'ım yanına aldı. Nur içinde yatsın. Pamuk gibi bir çocuktu." dedi.

Cenazenin Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Etiketler adana genç sporcu 14 yaşındaki sporcu trafik kazası
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