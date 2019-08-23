Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının korkunç katliam planı

Adana’nın Merkez Yüreğir ilçesinde dün bir kişinin sokakta, iki kişinin parkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Astsubaylıktan atıldığı belirtilen G.D.T'nin, evinden çıkıp otomobiline binerek uzaklaşmak üzereyken polis ekiplerince, saldırıda kullandığı tahmin edilen silahın da bulunduğu 3 tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda mermiyle yakalandığı bildirildi.

Öte yandan, G.D.T'nin, başkalarına da zarar vermeyi planladığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırgan elektrikli bisiklet kullanan Hayati Ö.'yü öldürmüştü. Ö:'nün yanında olan iki çocuğu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

G.D.T daha sonra Köprülü Mahallesi'nde çay ocağı işleten Okan D.ve Necmettin Ş. silahla öldürmüştü.

Polis, katil zanlısı G.D.T'yi otomobiliyle kaçmak üzereyken yakalamıştı.

Zanlının, psikolojik sorunları bulunduğu, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldığı öğrenilmişti.