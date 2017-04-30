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  1. 30 Nisan 2017 13:01

Adana'da aile faciası ! Kurşun yağdırdı

Adana'da 2 kardeşini ve onların eşlerini öldüren, yeğenini ağır yaralayan kişi intihar etmek isterken ikna edilip gözaltına alındı.

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Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde Yusuf Albayrak, tabancayla kurşun yağdırdığı 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürüp, 9 yaşındaki yeğenini de ağır yaraladıktan sonra intihar etmek istedi. Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı avluda oturan kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Yusuf Albayrak silahıyla kurşun yağdırdı. Mustafa ve Ahmet Albayrak kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitiriken, evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm ve Teslime Albayrak’ı da çalıştıkları tarlaya gidip vurarak öldürdü. Tarladaki annesinin yanında bulunan 9 yaşındaki Furkan Albayrak da açılan ateşte ağır yaralandı.

İşlediği cinayetler sonrası olayda kullandığı tabanca ile intihar etmek isteyen Yusuf Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. 9 yaşındaki Furkan Albayrak’ın kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaşamlarını yitiren 4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

silah , kurşun , yeğen , facia , kardeş , aile