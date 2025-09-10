  1. Anasayfa
Adana'da akılalmaz olay! Restoranda iş görüşmesi kanlı bitti

Güncelleme:

Adana'da restoranda iş görüşmesine giden 17 yaşındaki şahıs, işe alınmayınca tartıştığı garsonu tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce restorana garsonluk için başvuran A.K. (17), olumsuz yanıt alınca iş yerindeki çalışanlara husumet güttü. Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., tartıştığı garson N.Y.'ye (44) ateş açtı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi yakın bir sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tedavisi tamamlanan N.Y. ise taburcu edildi.

İHA

