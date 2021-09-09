Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti

Adana'da Fırat Y., uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki oğlu Emircan Y.'yi pompalı tüfekle vurdu. Fırat Y.'nin hastaneye götürdüğü genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 582 Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evde yaşanan olayda, Emircan Y. ile babası Fırat Y. (45) uyuşturucu meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Emircan Y. aldığı satırla babasının üzerine yürüdü. Baba Fırat Y. ise pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Emircan Y. silahtan çıkan saçmalarla yaralandı. OĞLUNU KAMYONETE BİNDİRİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Baba, oğlunun kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce kamyonete bindirip, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Emircan Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA