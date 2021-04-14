Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 kayıp

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin batması sonucu bir kişi kayboldu, yanındaki arkadaşı ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçezi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde tekneyle baraj gölüne açılan Suat Ö.ve Fatih G., balıkavının ardından dönüşe geçti. Ancak kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı. Ö.ve G., kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı. Durumu fark eden mahalleli de yardım etmek için tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih G.'yi kurtarırken Ö.'ye ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suat Ö. için arama kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada Fatih G. polisin çalışmasını yaşlı gözlerle izledi.

DHA