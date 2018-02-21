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  4. 21 Şubat 2018 13:36

Adana'da çekilen filmin oyuncularına şafak operasyonu

Adana'da çekilen bir dizi filmde uyuşturucuyu övdükleri gerekçesiyle şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da çekilen filmin oyuncularına şafak operasyonu
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde internet üzerinden yayımlanan dizi filmde sosyal medyadan uyuşturucuyu ve suç ile suçluyu övdükleri ileri sürülen 5 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden yayımlanan dizi film ve klipleri bir ihbar üzerine mercek altına aldı. Yapılan çalışmada internet üzerinden uyuşturucunun övüldüğü tespit edilerek savcılıktan alınan izinle takibe başlandı. Takip sonucunda "Benim Varoş Hikayem" dizi filmi içerisinde “Muzlu Süt mü Sigara mı” isimli sahnesinde alenen uyuşturucu madde kullanımına özendirme suçunun oluştuğu belirlendi. Polis bunun üzerine filmin bütün bölümlerini incelemeye aldığında 5 sahnede daha, kanuna muhalefet, suç ve suçluyu işlemiş olduğu suç nedeniyle övme, halkı suç işlenmesi için alenen tahrik etme, uyuşturucu madde kullanımına özendirme ve teşvik etme suçlarının işlendiğini tespit etti.



Polis filmleri 3 ay boyunca takip ettikten sonra filmde rol alan Kadir S, Yusuf K, Mücahit B, Oğuzhan Y. ve Emre K. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Polis zanlılardan Kadir S. ve Yusuf K.’nın başka suçlardan cezaevinde olduğunu belirledi. Diğer zanlıların yakalanması için de şafak vakti adreslere baskın düzenlendi. 3 şahıs evlerinden gözaltına alınarak sorgulanmak için emniyete getirildi.



Aramalarda bir ruhsatsız pompalı tüfek ele ve 50 fişek ele geçirildi
Adana’da polis ekipleri, Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın göreve gelmesiyle birlikte "gençlerimizi zehir tacirlerine zehirletmeyeceğiz, onların kökünü kazıyacağız" mesajı üzerine 5 aydır 7 gün 24 saat uyuşturucuyla mücadele ediyor.

İHA

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