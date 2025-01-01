Adana'da dehşet: 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Adana'da 15 yaşındaki R.D., yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün sat 07.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kızıldere yolunda yürüyen mahalleli, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görüp durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulduğu belirlenen çocuğun hayatını kaybettiği saptandı. Jandarma ekipleri, cesedin, R.D.’ye ait olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından D.’nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan D., toprağa verildi.

Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA