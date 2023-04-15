  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adana'da büyük deprem!

Adana'da deprem!

Adana'da deprem!
Güncelleme:

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip 55 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin ardından bölgedeki depremler devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.37'de'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise Adana'daki 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.

#DEPREM

 

Etiketler adana deprem deprem oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünya ayağa kalktı! Başbakan'a suikast girişimi mi ?
Denizde kabus! Köpekbalığı kadın yüzücüyü böyle saldırdı
''Şakkadanak ekonomist'' Necmettin Batırel'den dikkat çeken tahmin
SGK'dan kendisini uyanık sanan patronlara müjde!
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı
Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı
Türkiye bunu tartışıyor: Madeni 1 TL mi değerli, eritilmiş 1 TL mi ?
2 ilimizde 2 büyük deprem!
Beşiktaş İngiliz devi ile anlaştı; artık bonservisiyle tam bir Kartal olacak!
3 kez ertelenmişti bugün gerçekleşti... Türkiye'nin yerli uydusu İMECE uzayda!