Adana'da deprem!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip 55 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin ardından bölgedeki depremler devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.37'de'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise Adana'daki 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.

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