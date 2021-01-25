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  4. 25 Ocak 2021 18:32

Adana'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'da bağlantı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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Zati Çalışkan (47) yönetimindeki 34 AGH 363 plakalı otomobil, Orhan  Ekinci Bulvarı otoyol bağlantı kavşağında Mustafa Özfidan (22) idaresindeki 31 VT  677 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Aslan Koçak (2), Merve Koçak (25), Ceyhun Aşkın (26) ve Emine Özfidan (78) yaralandı.

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Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine  Özfidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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