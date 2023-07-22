Adana'da feci olay! Yük treninin çarpmasıyla canında oldu

Adana'da, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen bir adam, yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçmek isteyen E.Y.'ye (54), Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Y.'ın cansız bedeni, savcı ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tren ise çalışmaların ardından güzergahına devam etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

DHA