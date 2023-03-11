  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adana'da gece kulübünde silahlı kavga: 5 yaralı

Adana'da gece kulübünde silahlı kavga: 5 yaralı

Adana'da gece kulübünde silahlı kavga: 5 yaralı
Güncelleme:

Adana'da gece kulübünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda bulunan gece kulübünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gece kulübü içerisinde bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 5 kişi tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Seyhan Devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsat tabanca ele geçirirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler silah kavga tabanca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişti
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu ? 11 ilde yapılan son anket
Kabus uyandı! Peş peşe patlamalar meydana geldi, alarm durumuna geçildi
Türkiye’nin en güvenilir yardım kuruluşu belli oldu
EYT'lilere bir müjde daha!
Eski TikTok çalışanından milyonlarca TikTok kullanıcısın kötü haber
Erdoğan imzaladı, hukukçular reddetti: ''YSK kabul etmemeli''
Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş
Asrın felaketi sonrası oluşan bataklık havadan görüntülendi
Asrın felaketi sonrası akıl almaz manzara: Dev çukur her şeyi yuttu!