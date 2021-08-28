  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adana'da hareketli gece: Silahlı saldırıya gitti, ağır yaralandı

Adana'da hareketli gece: Silahlı saldırıya gitti, ağır yaralandı

Adana'da hareketli gece: Silahlı saldırıya gitti, ağır yaralandı

Adana’da elinde tabancayla bir yere silahlı saldırıya giden şüpheli, sırtından vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Salih A., Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde elinde tabanca ile bir yere silahlı saldırı düzenlemeye gittiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Sırtından 2 tane kurşun yarası alan Mehmet Salih A., olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bir süre koştuktan sonra Mehmet Salih A., Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi ara sokaklarında yere yığıldı ve elindeki tabanca ile yedek şarjörü de yanına düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Salih A.’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Polis, Mehmet Salih’e ait olan tabancayı detaylı incelemek üzere emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit etme çalışmaları devam ediyor.

Etiketler kimlğik saldırı kişi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alişan hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarıyla alışverişte görüntülendi
Yolcu minibüsü kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
AFAD’dan ''yardımlar seçili kişilere dağıtıldı'' iddialarına cevap
En fazla vakanın bulunduğu ikinci ilde korkutan görüntüler: Ne maske var ne mesafe!
45 yaşındaki Zara derin dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı
Yargıtay'dan emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi!
Kılıçdaroğlu: Doğa güçlü, biz de güçlü olmak zorundayız
Bursa'da geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın
''Burada arpa bile yetişmez'' dediler, iki arkadaş 1 milyon liraya satın aldı
Ataşehir'de kamyonetin ezdiği köpek öldü